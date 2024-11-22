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Поезд Деда Мороза посетит крупнейшие города Башкирии

Уфу, Стерлитамак и Салават посетит поезд Деда Мороза в текущем году.

Источник: РЖД

24 декабря новогодний состав прибудет в Стерлитамак, и в тот же день передвинется в соседний Салават. В Уфу поезд приедет 25 декабря.

На встречу могут прийти все желающие. Зрелища и развлечения состоятся прямо на перроне. Зрителей ждут вагон-ресторан и вагон-лавка. Будут и отдельные мероприятия по билетам, которые нужно приобрести заранее. Например, это встреча с Дедом Морозом в его резиденции, квесты и чаепитие в поезде, кукольный спектакль.

Реализация билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город, инструкцию можно найти в соцсетях проекта «Поезд Деда Мороза» или на сайте РЖД.

туризм и отдых