Поезд Деда Мороза посетит крупнейшие города Башкирии

24 декабря новогодний состав прибудет в Стерлитамак, и в тот же день передвинется в соседний Салават. В Уфу поезд приедет 25 декабря.
На встречу могут прийти все желающие. Зрелища и развлечения состоятся прямо на перроне. Зрителей ждут вагон-ресторан и вагон-лавка. Будут и отдельные мероприятия по билетам, которые нужно приобрести заранее. Например, это встреча с Дедом Морозом в его резиденции, квесты и чаепитие в поезде, кукольный спектакль.
Реализация билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город, инструкцию можно найти в соцсетях проекта «Поезд Деда Мороза» или на сайте РЖД.