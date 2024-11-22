Поезд Деда Мороза посетит крупнейшие города Башкирии

На встречу могут прийти все желающие. Зрелища и развлечения состоятся прямо на перроне. Зрителей ждут вагон-ресторан и вагон-лавка. Будут и отдельные мероприятия по билетам, которые нужно приобрести заранее. Например, это встреча с Дедом Морозом в его резиденции, квесты и чаепитие в поезде, кукольный спектакль.