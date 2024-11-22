Создан прототип цифрового поля для внедрения «умного» земледелия на Алтае

ТОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Прототип цифрового поля, которое позволит начать экспериментальное внедрение «умного» земледелия на Алтае, разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Это позволит повысить урожайность и качество выращиваемых культур и снизить экономические затраты и риски гибели посевов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Летом в ходе экспедиции в Черге работала большая междисциплинарная команда, в которую вошли географы, метеорологи, гидрологи ТГУ и специалисты ИМКЭС СО РАН. В полевом сезоне была проведена аэрофотосъемка нескольких полей с дрона. Ее данные были использованы при создании цифровой модели местности. Вместе с тем был произведен отбор проб почв и их географическая привязка. Наши коллеги с кафедры почвоведения уже проанализировали образцы, мы получили первые результаты», — приводятся в сообщении слова завкафедрой географии ГГФ ТГУ Вадима Хромых.
Модель цифрового поля, прототип которой создали ученые, включает в себя информацию из разных источников — это и дистанционное зондирование Земли из космоса, с беспилотников, данные с метеодатчиков, материалы полевых исследований. Как отмечают ученые, территория, для которой строится цифровая модель — филиал ТГУ «Алтайское экспериментальное хозяйство», сильно «изрезана» по рельефу, поэтому аналогичные разработки, существующие в РФ для равнинных территорий, в данном случае не подходят.
Ученые планируют доработать прототип, включив в нее карты крутизны и экспозиций склонов, направлений поверхностного стока, геохимических миграций элементов, распределения питательных веществ, агропроизводственной группировки почв. В результате будет разработана модель восстановления показателей агрофизических и агрохимических свойств почв по данным из космоса на основе методов машинного обучения (глубокие нейронные сети и градиентный бустинг). Итогом проекта станет аналитическая геоинформационная система на основе интеграции технологий дистанционного зондирования, агрометеорологии, ГИС и искусственного интеллекта для комплексной оценки и прогнозирования состояния сельхозугодий.
«Эта информационно-телекоммуникационная система будет доступна через геопортал и работники хозяйства смогут использовать ее для принятия решений. Это позволит, во-первых, глобально оценить готовность территории к производству разных агрокультур, во-вторых, поможет агроному выстраивать тактику на ближайшие два-три года: оптимизировать внесение удобрений, определять типы работ и культуры для посадки и так далее», — приводятся слова Хромых.
О филиале ТГУ.
В пресс-службе отметили, что филиал ТГУ «Алтайское экспериментальное хозяйство» является самой большой исследовательской площадкой вуза. Здесь создается научный центр биотехнологий мирового уровня, в котором будут разрабатываться новые продукты и технологии для агробиотеха, фармации, восстановления экосистем, обеспечения продовольственной и биологической безопасности нации.