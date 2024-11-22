Создан прототип цифрового поля для внедрения «умного» земледелия на Алтае

«Летом в ходе экспедиции в Черге работала большая междисциплинарная команда, в которую вошли географы, метеорологи, гидрологи ТГУ и специалисты ИМКЭС СО РАН. В полевом сезоне была проведена аэрофотосъемка нескольких полей с дрона. Ее данные были использованы при создании цифровой модели местности. Вместе с тем был произведен отбор проб почв и их географическая привязка. Наши коллеги с кафедры почвоведения уже проанализировали образцы, мы получили первые результаты», — приводятся в сообщении слова завкафедрой географии ГГФ ТГУ Вадима Хромых.