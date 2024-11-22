Замминистра ЖКХ Ростовской области назначен Валентин Кукин

В Ростовской облатси назначен новый замминистр ЖКХ региона. Соотвествующая информация появилась на сайте донского правительства.
Новую должность занял Валентин Кукин. Теперь он будет заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. До этого Валентин Кукин работал заместителем главы администрации Ростова по ЖКХ.
Известно, что Валентин Кукин в Ростове. В 2009 году окончил Невинномысский институт экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция». Чиновник также занимал должности заместителя главы администрации в Ворошиловском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону. С 2015 по 2017 годы работал в администрации Новочеркасска.