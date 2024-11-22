В Крыму фиксируют всплеск рождаемости двоен

За последние десять лет было на полуострове зарегистрировано 2 436 двоен, а за первые десять месяцев текущего года — уже 191. Но радость может быть не только двойной, но и тройной, хотя это и происходит гораздо реже. Так, например, в Армянске, где недавно было сдано в эксплуатацию новое модульное здание ЗАГСа, сразу же после открытия была зарегистрирована тройня — первый такой случай за последние 25 лет.