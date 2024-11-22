В Крыму фиксируют всплеск рождаемости двоен

В последние годы в Крыму отмечается увеличение количества двоен, о чем свидетельствует статистика ЗАГСов, опубликованная главой республики Сергеем Аксеновым в социальных сетях.
За последние десять лет было на полуострове зарегистрировано 2 436 двоен, а за первые десять месяцев текущего года — уже 191. Но радость может быть не только двойной, но и тройной, хотя это и происходит гораздо реже. Так, например, в Армянске, где недавно было сдано в эксплуатацию новое модульное здание ЗАГСа, сразу же после открытия была зарегистрирована тройня — первый такой случай за последние 25 лет.
Сергей Аксенов также отметил, что во всех отделах ЗАГСов активно ведется модернизация, в том числе и материально-технической базы, внедряются новые технологии. Теперь все заявления можно подавать через Единый портал. Одним из последних нововведений стала возможность регистрации рождения ребенка через личный кабинет. Родители смогут получить готовый пакет документов в назначенное время.