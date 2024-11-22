Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории столицы Башкирии появился новый сквер

В Уфе на территории Башкирского государственного аграрного университета открыли Сквер трудовой и боевой славы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

Главной достопримечательностью сквера стал памятник, центральное место в композиции которого заняла алая пятиконечная звезда. Его посвятили преподавателям, сотрудникам и студентам вуза, которые приняли участие в Великой Отечественной войне как военнослужащие и труженики тыла.

Памятник спроектировали и соорудили профессиональные скульпторы и художники. Благоустроили сквер сами сотрудники БГАУ при поддержке мэрии.

Председатель городского Совета Уфы Марат Васимов выразил уверенность в том, что сквер станет местом для вдохновения, отдыха и общения.

— Студенты смогут здесь обмениваться идеями, обсуждать научные проекты, а преподаватели и сотрудники найдут здесь уголок для размышлений, — отметил чиновник.

туризм и отдых