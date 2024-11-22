На территории столицы Башкирии появился новый сквер

Главной достопримечательностью сквера стал памятник, центральное место в композиции которого заняла алая пятиконечная звезда. Его посвятили преподавателям, сотрудникам и студентам вуза, которые приняли участие в Великой Отечественной войне как военнослужащие и труженики тыла.
Памятник спроектировали и соорудили профессиональные скульпторы и художники. Благоустроили сквер сами сотрудники БГАУ при поддержке мэрии.
Председатель городского Совета Уфы Марат Васимов выразил уверенность в том, что сквер станет местом для вдохновения, отдыха и общения.
— Студенты смогут здесь обмениваться идеями, обсуждать научные проекты, а преподаватели и сотрудники найдут здесь уголок для размышлений, — отметил чиновник.