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Ураган оставил без света жителей 12 районов Нижегородской области

Аварийные бригады трудятся не покладая рук.

Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 52% 748 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Ураган, обрушившийся на Нижегородскую область минувшей ночью, стал причиной отключения электричества в 12 районах. Об этом сообщает пресс-служба «Нижновэнерго».

В частности, локальные нарушения наблюдаются в Борском, Богородском, Перевозском, Городецком, Сокольском, Большемурашкинском, Лысковском, Сергачском, Семеновском, Вачском, Выксунском и Дивеевском районах. Причиной аварий в непогоду зачастую становится обрыв проводов, вызванный в том числе падением деревьев и веток.

Сейчас по всей области продолжают работать аварийные бригады, которые ликвидируют последствия стихии. В самом Нижнем Новгороде ветер повалил по меньше мере 40 деревьев — к счастью, из людей никто не пострадал, чего не скажешь об автомобилях.