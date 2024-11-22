Ураган оставил без света жителей 12 районов Нижегородской области

Сейчас по всей области продолжают работать аварийные бригады, которые ликвидируют последствия стихии. В самом Нижнем Новгороде ветер повалил по меньше мере 40 деревьев — к счастью, из людей никто не пострадал, чего не скажешь об автомобилях.