Ураган оставил без света жителей 12 районов Нижегородской области

Ураган, обрушившийся на Нижегородскую область минувшей ночью, стал причиной отключения электричества в 12 районах. Об этом сообщает пресс-служба «Нижновэнерго».
В частности, локальные нарушения наблюдаются в Борском, Богородском, Перевозском, Городецком, Сокольском, Большемурашкинском, Лысковском, Сергачском, Семеновском, Вачском, Выксунском и Дивеевском районах. Причиной аварий в непогоду зачастую становится обрыв проводов, вызванный в том числе падением деревьев и веток.
Сейчас по всей области продолжают работать аварийные бригады, которые ликвидируют последствия стихии. В самом Нижнем Новгороде ветер повалил по меньше мере 40 деревьев — к счастью, из людей никто не пострадал, чего не скажешь об автомобилях.