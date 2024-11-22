Пять жителей Иркутской области отмечены государственными наградами

Государственными наградами РФ отмечены пять жителей Иркутской области. Соответствующий указ 21 ноября 2024 года подписал президент России Владимир Путин, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден Владимир Шаховской, директор филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на ВСЖД. Он начал свой трудовой путь в 1988 году, с 1990 года вся работа Владимира Шаховского связана с ведомственной охраной. Он проделал путь от пожарного до руководителя филиала на ВСЖД, который объединяет предприятия, находящиеся в трех регионах страны. Под руководством Владимира Валерьевича работает 3853 сотрудника.
Еще четыре человека трудятся в сельскохозяйственном АО «Белореченское».
За заслуги в сфере сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден начальник кормоцеха АО «Белореченское» Олег Швырев. В этом году он отметил свой 60-летний юбилей, 30 лет мужчина отдал работе в «Белореченском». Олег Швырев окончил техникум, получил специальность зоотехника. Был старшим рабочим, затем бригадиром-механиком, а в конечном итоге возглавил цех.
Трем сотрудникам присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Ветеринарный врач Лариса Андреева осуществляет постоянный и строгий контроль за состоянием птицы, что напрямую влияет на качество готовой продукции. Светлана Иванова, оператор птицефабрик и механизированных ферм, посвятила 38 лет своей жизни работе в сельском хозяйстве, зарекомендовав себя как ответственный, исполнительный и профессиональный специалист. Слесарь-ремонтник Николай Корнеев более 40 лет трудится в отрасли с/х.
«Награды, которыми отмечены жители нашего региона, — это высокая оценка их заслуг. Все они своим ежедневным трудом вносят значительный вклад в стабильное развитие Иркутской области», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.
Он также поблагодарил каждого специалиста за профессионализм, неравнодушие и самоотдачу.