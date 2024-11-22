Пять жителей Иркутской области отмечены государственными наградами

Как сообщает пресс-служба правительства региона, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден Владимир Шаховской, директор филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на ВСЖД. Он начал свой трудовой путь в 1988 году, с 1990 года вся работа Владимира Шаховского связана с ведомственной охраной. Он проделал путь от пожарного до руководителя филиала на ВСЖД, который объединяет предприятия, находящиеся в трех регионах страны. Под руководством Владимира Валерьевича работает 3853 сотрудника.