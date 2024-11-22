Приморский суд разрешил «Трифоновским» не возвращать миллиардный долг государству

Также удовлетворён иск прокурора, связанный с другим «бандитским» торговым центром. Он тоже носит название «Гранд», но находится на Второй речке (ул. Русская, 46). В 2003—2004 годах осуществлена комплексная реконструкция здания, оно эксплуатировалось разными предпринимателями (в целом без криминала), но прокуратура обратила внимание на пристройку, появившуюся у торгового центра в ходе реконструкции. К зданию приделали башню, успев достроить её на 80%. Тем не менее, в ней работали арендаторы. Так как официального разрешения на ввод пристройки так и не было получено, здание было признано угрожающим жизни и здоровью граждан. Прокурор постановил запретить его эксплуатацию, и суд это решение поддержал.