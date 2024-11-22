Приморский суд разрешил «Трифоновским» не возвращать миллиардный долг государству

Адвокаты подзащитных смогли убедить суд, что оснований для взыскания почти миллиардного долга перед государством нет в связи с истечением срока давности и отсутствии оснований для взыскания. Торговые центры проработали 18 лет, их владельцы — лидер ОПГ «Трифоновские» Александр Ясин, его сын Константин Ясин и «деловой партнёр» Сергей Матвеев — заработали за это время 1,6 млрд рублей. Финансовые потоки, как деликатно выражается прокуратура Приморского края, утекали в «теневые секторы экономики».
Апелляционное решение Приморского краевого суда будет оспорено в Девятом кассационном суде общей юрисдикции. Также сейчас пересматривается приговор киллеру банды «Трифоновских» Игорю Ковальчуку. Его приговорили к 14 годам лишения свободы за убийства семи человек. В числе жертв — два предпринимателя, которых Ковальчук уничтожил по заказу конкурента, не входившего в группировку. Заказчику, бизнесмену Армену Бабакохяну, дали 20 лет строгого режима. Приговор бизнесмену будет обжаловать его защита, а приговор киллеру уже оспаривает государственный обвинитель, даже с учётом помощи Ковальчука следствию он, по мнению прокурора (да и широкой общественности), слишком мягкий.
Также удовлетворён иск прокурора, связанный с другим «бандитским» торговым центром. Он тоже носит название «Гранд», но находится на Второй речке (ул. Русская, 46). В 2003—2004 годах осуществлена комплексная реконструкция здания, оно эксплуатировалось разными предпринимателями (в целом без криминала), но прокуратура обратила внимание на пристройку, появившуюся у торгового центра в ходе реконструкции. К зданию приделали башню, успев достроить её на 80%. Тем не менее, в ней работали арендаторы. Так как официального разрешения на ввод пристройки так и не было получено, здание было признано угрожающим жизни и здоровью граждан. Прокурор постановил запретить его эксплуатацию, и суд это решение поддержал.