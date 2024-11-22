Рысь вновь заметили на Ольхоне в Иркутской области

В поселке Хужир на острове Ольхон вновь заметили рысь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, дикая кошка бродила в обеденное время в заброшенном доме. Рядом находится лес.
— Дикие животные потенциально опасны, и взаимодействие с ними может привести к трагическим последствиям. По сообщениям жителей региона, чаще всего к людям выходят лисы, волки и медведи, — поделились правоохранители.
Известно, что хищников к нападению может спровоцировать любое взаимодействие с ними. Также не стоит забывать, что животные переносят серьезные заболевания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве фельдшера. Им оказался пациент, которого в роковую ночь мужчина вместе с коллегой везли на машине скорой в больницу.