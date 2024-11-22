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Рысь вновь заметили на Ольхоне в Иркутской области

Дикая кошка бродила в заброшенном доме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Хужир на острове Ольхон вновь заметили рысь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, дикая кошка бродила в обеденное время в заброшенном доме. Рядом находится лес.

— Дикие животные потенциально опасны, и взаимодействие с ними может привести к трагическим последствиям. По сообщениям жителей региона, чаще всего к людям выходят лисы, волки и медведи, — поделились правоохранители.

Известно, что хищников к нападению может спровоцировать любое взаимодействие с ними. Также не стоит забывать, что животные переносят серьезные заболевания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве фельдшера. Им оказался пациент, которого в роковую ночь мужчина вместе с коллегой везли на машине скорой в больницу.

флора и фауна