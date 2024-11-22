В Казахстане ожидаются морозы до 23 градусов

Однако на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и гололёдные явления. Также по республике в ночное и утреннее время прогнозируются туманы.
Наиболее значительное похолодание ожидается в северных, центральных и восточных регионах, где ночная температура опустится до −10…-18°C, а на крайнем востоке страны — до −23°C.
Жителям и гостям страны рекомендуется быть осторожными на дорогах, особенно в туманные и скользкие участки, а также одеваться по погоде.