Объявлены победители премии Hollywood Music in Media Awards 2024

Композитор Ханс Циммер одержал победу в трех номинациях премии Hollywood Music in Media Awards (HMMA). Столько же статуэток получил фильм «Эмилия Перес» (2024) от Жака Одиара.
Циммер был награжден за саундтрек к научно-фантастическому фильму «Дюна: часть вторая» (2024), за музыкальное сопровождение к документальному телесериалу «Планета Земля III» (2023), а также за песню Love Will Survive, прозвучавшую в сериале «Татуировщик из Освенцима» (2024), сообщает Billboard.
На премии HMMA в этом году также отличился поэт-песенник Берни Топин. Он получил награду за выдающиеся достижения в карьере и за композицию Never Too Late (2024), написанную им в соавторстве с Элтоном Джоном, Брэнди Карлайл и Эндрю Уаттом для документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» (2024).
Высшие награды в двух категориях анимационных фильмов получила картина «Дикий робот». А лучшей песней к полнометражному фильму стала композиция The Journey из картины The Six Triple Eight (2024). Ее написала Дайан Уоррен и исполнила певица H.E.R.
Напоминаем, что премия Hollywood Music in Media Awards ежегодно присуждается за музыкальную составляющую произведений визуального искусства.
Ранее стало известно, что Дени Вильнев хочет выдвинуть саундтрек второй «Дюны», написанный Хансом Циммером, на «Оскар» вопреки правилам.