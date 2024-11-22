Объявлены победители премии Hollywood Music in Media Awards 2024

На премии HMMA в этом году также отличился поэт-песенник Берни Топин. Он получил награду за выдающиеся достижения в карьере и за композицию Never Too Late (2024), написанную им в соавторстве с Элтоном Джоном, Брэнди Карлайл и Эндрю Уаттом для документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» (2024).