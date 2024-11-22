По мосту через реку в Башкирии на выходных перекроют движение

На выходных в Дюртюлинском районе Башкирии на выходных закроют мост. Об этом рассказала пресс-служба Управление дорожного хозяйства республики.
В воскресенье, 24 ноября, с 11:00 до 13:00 из-за переброски строительной техники на противоположный берег ограничат движение транспорта по временному мосту через реку Быстрый Танып на автомобильной дороге Дюртюли-Нефтекамск.
Чиновники принесли извинения за временные неудобства и попросили планировать свой маршрут заранее.
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