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По мосту через реку в Башкирии на выходных перекроют движение

В Башкирии из-за переброски техники на два часа закроют мост.

Источник: Комсомольская правда

На выходных в Дюртюлинском районе Башкирии на выходных закроют мост. Об этом рассказала пресс-служба Управление дорожного хозяйства республики.

В воскресенье, 24 ноября, с 11:00 до 13:00 из-за переброски строительной техники на противоположный берег ограничат движение транспорта по временному мосту через реку Быстрый Танып на автомобильной дороге Дюртюли-Нефтекамск.

Чиновники принесли извинения за временные неудобства и попросили планировать свой маршрут заранее.

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