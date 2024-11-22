Более 1,5 тысяч машинок для майнинга изъяли в Иркутском районе

Сейчас правоохранители ищут людей, которые установили цифровое оборудование в поселке Молодежный, СНТ «Ангарский берег» и ДНТ «Уютное». Тем, кто размещал устройства на фермах и не участвовал в их организации, технику обещают вернуть.