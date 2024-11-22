Более 1,5 тысяч машинок для майнинга изъяли в Иркутском районе

Расследование уголовных дел, связанных с незаконной организацией майнинг-ферм, продолжается в Иркутском районе. Как сообщили КП-Иркутск в СКР по Иркутской области, над данный момент изъяли более 1,5 тысяч машинок для майнинга.
Сейчас правоохранители ищут людей, которые установили цифровое оборудование в поселке Молодежный, СНТ «Ангарский берег» и ДНТ «Уютное». Тем, кто размещал устройства на фермах и не участвовал в их организации, технику обещают вернуть.
— Наказания за предоставление личного цифрового оборудования на хостинг — нет. Легальная майнинговая деятельность законодательством не запрещена. Людей, обратившихся в следственный отдел, допросят в качестве свидетелей по уголовным делам, после чего орган предварительного расследования рассмотрит вопрос о возвращении цифрового оборудования, — прокомментировали в ведомстве.