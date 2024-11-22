Инклюзивный спорт: омичи представили нашу область на Спартакиаде для особенных спортсменов

«Я ценю спорт за то, что он дает мне новое общение, повышает успеваемость, я достигаю здесь успехов. К тому же, ты становишься немного взрослее и крепче, — рассказал участник Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады из Омской области Никита Генкель. — Участие в спортивных играх делает меня увереннее, я рад, что мне выпала такая возможность — приехать сюда и показать свои умения».