Инклюзивный спорт: омичи представили нашу область на Спартакиаде для особенных спортсменов

18 спортсменов из Омской области приняли участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады. В этом турнире принимают участие дети и взрослые с особенностями ментального развития.
Более 400 атлетов из 30 регионов нашей страны и Белоруссии собрались в Петербурге, чтобы посоревноваться в пауэрлифтинге, боулинге и бочче — игре с шарами на точность.
«Я ценю спорт за то, что он дает мне новое общение, повышает успеваемость, я достигаю здесь успехов. К тому же, ты становишься немного взрослее и крепче, — рассказал участник Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады из Омской области Никита Генкель. — Участие в спортивных играх делает меня увереннее, я рад, что мне выпала такая возможность — приехать сюда и показать свои умения».
Фото: Жанна Галай, Игорь Руссак.
Также проводились состязания по юнифайд-бочче и юнифайд-боулингу. Отличие этих дисциплин в том, что особенные спортсмены играли в одной команде вместе с партнерами, которые помогают им в социальной адаптации.
«Людей с ментальными особенностями принято было прятать по домам и интернатам. Но наша задача — показать этим ребятам, что мир открыт для них, а миру — помочь их принять, — считает президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер. — Мы хотим, чтобы люди с особыми потребностями могли полноценно путешествовать, играть, двигаться, а главное — общаться, смеяться, находить новых друзей и поддержку».
В ходе Спартакиады было разыграно более 200 комплектов медалей. Причем именно здесь особенно ярко проявился принцип «главное — не победа, а участие», поскольку награды получили все участники соревнований. И это неслучайно, ведь главная цель Специального Олимпийского движения — создать равные возможности для всех.
«Спартакиада — это отличная возможность для людей с особенностями ментального развития погрузиться в атмосферу дружбы и позитивного спортивного азарта без барьеров и условностей, — говорит начальник департамента коммуникаций компании “Газпром нефть” Александр Дыбаль. — “Газпром нефть” гордится, что имеет возможность быть партнером этого важного проекта, который демонстрирует ключевые гуманистические ценности спорта».
Кстати, именно благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» омичи смогли поучаствовать в этом ярком спортивном празднике. Атлетам обеспечили экипировку, билеты и проживание в Северной столице во время соревнований.