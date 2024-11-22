Полз по минному полю с раздробленными ногами: 25-летний боец из Ростова прикрывал товарищей, несмотря на ранение

Алексей Афанасьев долго не мог поверить, что ему присвоено звание Героя России.
— Думал, что это сон, пока президент не надел мне «Золотую звезду», — с улыбкой признается 25-летний офицер.
Получив тяжелые ранения, спецназовец остался на поле боя и прикрывал отход товарищей.
ПОЗЫВНОЙ АФОНЯ.
Алексей Афанасьев вырос в Таганроге. С седьмого класса учился в Аксайском казачьем кадетском корпусе и даже участвовал в парадах Победы на Красной Площади. В Армии статный юноша служил в спецназе: сначала — как срочник, потом — по контракту.
— С началом спецоперации мы всей бригадой отправились в Донбасс. Я взял позывной Афоня — так меня прозвали друзья по кадетскому корпусу.
Свой главный подвиг разведчик-пулеметчик совершил 5 января в Запорожской области. В тот день группу спецназа из восьми человек направили на подмогу к морпехам. Они завладели опорным пунктом ВСУ и пытались его удержать. Это был большой окоп, из которого наши бойцы били по неприятелю.
— Мы прибыли к опорному пункту рано утром и помогали удерживать его семь часов. Но силы были неравны — украинские войска начали массированный обстрел. Командир приказал отходить, чтобы не попасть в окружение.
С началом спецоперации ростовчанин отправился «за ленточку» вместе со своей бригадой из архива героя публикации.
СПАСТИ КОМАНДИРА.
Вместе с морпехами спецназовцы начали спешно выносить из окопов раненых и погибших. Прикрывать отход товарищей остались трое: командир, Афоня и еще один боец с позывным Юрист.
— Мы давили противника огнем и проверяли, не остался ли кто из раненых в окопах. Только убедившись, что никого не забыли, начали отходить сами.
В это время рядом с бойцами взорвалась мина. Осколки вонзились Алексею в ноги, и он рухнул на землю. Товарищи быстро наложили ему жгуты и начали поднимать, но тут случился новый прилет. Командира ранило в колено. Решение было принято молниеносно: первым надо спасать того, кого легче вынести с поле боя.
— Юрист взвалил на себя командира, а я остался в лесопосадке прикрывать их отход.
Алексей отстреливался из пулемета, пока не кончились патроны, а потом пополз в направлении своих. Он хотел продвинуться как можно дальше, чтобы облегчить задачу тем бойцам, которые отправятся к нему на подмогу. Двигаться надо было строго по тропинке, потому что лесопосадка была заминирована.
Сделанный товарищами укол обезболивающего почти перестал действовать. Но боец продолжал ползти с раздробленными ногами. И тут случился новый прилет — осколки попали Алексею в руку и ключицу.
— Плохо помню, о чем думал в тот момент. Но в плен попадать точно не хотел.
Выпускник кадетского корпуса решил посвятить себя военному делу из архива героя публикации.
ПРОСИЛ ОСТАВИТЬ НОГИ.
Морпехи смогли вытащить раненого товарища с поля боя только со второй попытки — настолько плотным был огонь противника. Почти три километра они несли Алексея в импровизированных носилках из одеяла. Первую помощь ему оказали в полевом госпитале.
— Все было как в тумане. Помню, что просил врачей оставить ноги. Больше ничего.
Вместе с другими ранеными, которых собрали с разных точек эвакуации, Алексея доставили на военном «ПАЗике» в Донецкий госпиталь и прооперировали. Правую ногу медикам спасти не удалось. Рано утром Алексей позвонил жене и как можно спокойней сообщил ей эту новость.
Во время выполнения боеваого задания резведчик-пулеметчик вместе с командиром и сослуживцем прикрывал отход раненых из архива героя публикации.
— В Ростовский госпиталь меня привезли в 13 часов, а Настя с девяти утра уже была там — ждала меня.
Анастасия очень переживала за душевное состояние любимого: как он переживет ампутацию? Но когда вошла в палату, Алексей улыбнулся и спросил: «Ты мне ногу принесла?». Молодая женщина облегченно вздохнула: если шутит, значит, все будет хорошо.
ПЕРЕНЕС ВОСЕМЬ ОПЕРАЦИЙ.
Спустя три дня бойца на самолете отправили в Санкт-Петербург, в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова В общей сложности он перенес восемь операций. Анастасия отправилась вслед за мужем, ухаживала за ним. По образованию она фельдшер, до рождения ребенка работала на «скорой».
— Настя была со мной рядом, пока я не окреп настолько, чтобы передвигаться в инвалидной коляске.
С момента ранения 5 января и до времени, когда боец встал на протез, прошло ровно пять месяцев и пять дней.
Семья очень гордится своим героем из архива героя публикации.
В апреле Алексей впервые услышал о том, что ему присвоено высокое звание.
— Периодически мне звонил медик из воинской части, спрашивал о самочувствии. Во время очередного такого разговора, он меня поздравил. А я даже не понял, о чем речь.
В июне ростовчанин вернулся домой — к жене и маленькому сыну, которые очень им гордятся. А в августе его пригласили на церемонию награждения в Кремль.
— Это было словно во сне. Помню, как президент РФ пожал руку и сказал: «Спасибо». Странно, я видел Владимира Владимировича вживую впервые, но он не казался мне чужим человеком.
Алексей Афанасьев продолжает служить в своей части — обучает боевой подготовке новых контрактников. Возможно, в будущем кто-то из них совершит собственный подвиг — достойный своего отважного наставника.
Президент России вручил Алексею Афанасьеву «Золотую Звезду» из архива героя публикации.