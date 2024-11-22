Полз по минному полю с раздробленными ногами: 25-летний боец из Ростова прикрывал товарищей, несмотря на ранение

Алексей отстреливался из пулемета, пока не кончились патроны, а потом пополз в направлении своих. Он хотел продвинуться как можно дальше, чтобы облегчить задачу тем бойцам, которые отправятся к нему на подмогу. Двигаться надо было строго по тропинке, потому что лесопосадка была заминирована.