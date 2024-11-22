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Полз по минному полю с раздробленными ногами: 25-летний боец из Ростова прикрывал товарищей, несмотря на ранение

Ростовский спецназовец Алексей Афанасьев получил звание Героя России за подвиг на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Алексей Афанасьев долго не мог поверить, что ему присвоено звание Героя России.

— Думал, что это сон, пока президент не надел мне «Золотую звезду», — с улыбкой признается 25-летний офицер.

Получив тяжелые ранения, спецназовец остался на поле боя и прикрывал отход товарищей.

ПОЗЫВНОЙ АФОНЯ.

Алексей Афанасьев вырос в Таганроге. С седьмого класса учился в Аксайском казачьем кадетском корпусе и даже участвовал в парадах Победы на Красной Площади. В Армии статный юноша служил в спецназе: сначала — как срочник, потом — по контракту.

— С началом спецоперации мы всей бригадой отправились в Донбасс. Я взял позывной Афоня — так меня прозвали друзья по кадетскому корпусу.

Свой главный подвиг разведчик-пулеметчик совершил 5 января в Запорожской области. В тот день группу спецназа из восьми человек направили на подмогу к морпехам. Они завладели опорным пунктом ВСУ и пытались его удержать. Это был большой окоп, из которого наши бойцы били по неприятелю.

— Мы прибыли к опорному пункту рано утром и помогали удерживать его семь часов. Но силы были неравны — украинские войска начали массированный обстрел. Командир приказал отходить, чтобы не попасть в окружение.

С началом спецоперации ростовчанин отправился «за ленточку» вместе со своей бригадой из архива героя публикации.

СПАСТИ КОМАНДИРА.

Вместе с морпехами спецназовцы начали спешно выносить из окопов раненых и погибших. Прикрывать отход товарищей остались трое: командир, Афоня и еще один боец с позывным Юрист.

— Мы давили противника огнем и проверяли, не остался ли кто из раненых в окопах. Только убедившись, что никого не забыли, начали отходить сами.

В это время рядом с бойцами взорвалась мина. Осколки вонзились Алексею в ноги, и он рухнул на землю. Товарищи быстро наложили ему жгуты и начали поднимать, но тут случился новый прилет. Командира ранило в колено. Решение было принято молниеносно: первым надо спасать того, кого легче вынести с поле боя.

— Юрист взвалил на себя командира, а я остался в лесопосадке прикрывать их отход.

Алексей отстреливался из пулемета, пока не кончились патроны, а потом пополз в направлении своих. Он хотел продвинуться как можно дальше, чтобы облегчить задачу тем бойцам, которые отправятся к нему на подмогу. Двигаться надо было строго по тропинке, потому что лесопосадка была заминирована.

Сделанный товарищами укол обезболивающего почти перестал действовать. Но боец продолжал ползти с раздробленными ногами. И тут случился новый прилет — осколки попали Алексею в руку и ключицу.

— Плохо помню, о чем думал в тот момент. Но в плен попадать точно не хотел.

Выпускник кадетского корпуса решил посвятить себя военному делу из архива героя публикации.

ПРОСИЛ ОСТАВИТЬ НОГИ.

Морпехи смогли вытащить раненого товарища с поля боя только со второй попытки — настолько плотным был огонь противника. Почти три километра они несли Алексея в импровизированных носилках из одеяла. Первую помощь ему оказали в полевом госпитале.

— Все было как в тумане. Помню, что просил врачей оставить ноги. Больше ничего.

Вместе с другими ранеными, которых собрали с разных точек эвакуации, Алексея доставили на военном «ПАЗике» в Донецкий госпиталь и прооперировали. Правую ногу медикам спасти не удалось. Рано утром Алексей позвонил жене и как можно спокойней сообщил ей эту новость.

Во время выполнения боеваого задания резведчик-пулеметчик вместе с командиром и сослуживцем прикрывал отход раненых из архива героя публикации.

— В Ростовский госпиталь меня привезли в 13 часов, а Настя с девяти утра уже была там — ждала меня.

Анастасия очень переживала за душевное состояние любимого: как он переживет ампутацию? Но когда вошла в палату, Алексей улыбнулся и спросил: «Ты мне ногу принесла?». Молодая женщина облегченно вздохнула: если шутит, значит, все будет хорошо.

ПЕРЕНЕС ВОСЕМЬ ОПЕРАЦИЙ.

Спустя три дня бойца на самолете отправили в Санкт-Петербург, в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова В общей сложности он перенес восемь операций. Анастасия отправилась вслед за мужем, ухаживала за ним. По образованию она фельдшер, до рождения ребенка работала на «скорой».

— Настя была со мной рядом, пока я не окреп настолько, чтобы передвигаться в инвалидной коляске.

С момента ранения 5 января и до времени, когда боец встал на протез, прошло ровно пять месяцев и пять дней.

Семья очень гордится своим героем из архива героя публикации.

В апреле Алексей впервые услышал о том, что ему присвоено высокое звание.

— Периодически мне звонил медик из воинской части, спрашивал о самочувствии. Во время очередного такого разговора, он меня поздравил. А я даже не понял, о чем речь.

В июне ростовчанин вернулся домой — к жене и маленькому сыну, которые очень им гордятся. А в августе его пригласили на церемонию награждения в Кремль.

— Это было словно во сне. Помню, как президент РФ пожал руку и сказал: «Спасибо». Странно, я видел Владимира Владимировича вживую впервые, но он не казался мне чужим человеком.

Алексей Афанасьев продолжает служить в своей части — обучает боевой подготовке новых контрактников. Возможно, в будущем кто-то из них совершит собственный подвиг — достойный своего отважного наставника.

Президент России вручил Алексею Афанасьеву «Золотую Звезду» из архива героя публикации.