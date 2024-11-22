Новое представительство ПФКИ в Хабаровске поможет продвигать культуру в ДФО

Открытие прошло 22 ноября при участии губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александра Журавского и гендиректора фонда Романа Карманова.
«Новое представительство будет помогать жителям всех субъектов Дальнего Востока в подготовке заявок на грантовые конкурсы фонда. Цель его запуска — облегчить процесс подачи заявок и повысить шансы на получение поддержки», — объяснили в Минкультуры.
С 2021 года жители Хабаровского края направили на конкурсы фонда 617 заявок. Из них 69 проектов получили финансирование на общую сумму более 181 миллиона рублей. Среди самых крупных поддержанных инициатив — мультимедийный фестиваль «Арсеньев LIVE» и проекты по развитию анимационного кластера в регионе.