Новое представительство ПФКИ в Хабаровске поможет продвигать культуру в ДФО

С 2021 года жители Хабаровского края направили на конкурсы фонда 617 заявок. Из них 69 проектов получили финансирование на общую сумму более 181 миллиона рублей. Среди самых крупных поддержанных инициатив — мультимедийный фестиваль «Арсеньев LIVE» и проекты по развитию анимационного кластера в регионе.