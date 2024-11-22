Россиянка получила штраф из Беларуси, где никогда не была

Гражданка России получила и оспорила штраф из Беларуси, где никогда не была.
Как сообщили в прокуратуре, некоторое время назад радар скорости, установленный на 589 километре трассы Брест — граница России, зафиксировал превышение скорости на 12 километров в час автомобилем, за рулем которого якобы находилась россиянка. Штраф — 0,5 базовой величины, по состоянию на ноябрь-2024 это 20 белорусских рублей. Гражданка России оспорила штраф.
Как установили в прокуратуре, произошла техническая ошибка: «заявительница, гражданка Российской Федерации, ранее никогда не находилась на территории Республики Беларусь и транспортным средством при обстоятельствах, указанных в постановлении по делу об административном правонарушении, не управляла».
Дело направлено на новое рассмотрение.
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