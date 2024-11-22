Россиянка получила штраф из Беларуси, где никогда не была

Ранее мы писали о том, что Ольга Чемоданова рассказала о том, в каком именно районе белорусской столицы живет больше всего молодежи. Рассказывали мы и о сильном снеге, который ожидается в Беларуси в пятницу 22 ноября — каким регионам нужно приготовиться, пишем здесь.