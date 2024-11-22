Новосибирские диспетчерские «скорой помощи» хотят объединить

— Раньше вызов жителя Коченевского района мог принять только оператор этой ЦРБ. Сейчас этот вызов, если линия занята, уходит в Краснообск, Новосибирск, в город Обь, Кольцово, Колывань или Мошково. Принятый вызов сразу увидит оператор в Коченево. И отправит бригаду, — говорится в сообщении пресс-службы.