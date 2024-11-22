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Новосибирские диспетчерские «скорой помощи» хотят объединить

На данный момент единый диспетчерский центр обслуживает Новосибирск и четыре района области.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области планируют объединить диспетчерские скорой помощи всех районов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 22 ноября.

На данный момент единый диспетчерский центр обслуживает Новосибирск и четыре района области — Новосибирский, Мошковский, Колыванский и Коченевский. По словам властей, такая система помогает более эффективно работать службам, потому что появилась возможность направлять на вызов любую ближайшую машину.

— Раньше вызов жителя Коченевского района мог принять только оператор этой ЦРБ. Сейчас этот вызов, если линия занята, уходит в Краснообск, Новосибирск, в город Обь, Кольцово, Колывань или Мошково. Принятый вызов сразу увидит оператор в Коченево. И отправит бригаду, — говорится в сообщении пресс-службы.

Арина ВЛАСЕНКО.

медицина