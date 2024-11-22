Очередные спортивные выходные ждут жителей Хабаровского края

Кроме того, жителей краевой столицы приглашают поучаствовать в фотоконкурсе. Его главный девиз и тема: «Всей семьей за спорт!». На фото необходимо запечатлеть занятия спортом — катание на коньках или лыжах, зарядку или пробежку. В приоритете — зимние виды спорта и досуг. Лучшие семейные кадры необходимо прислать до 25 ноября на почту: dss.org@yandex.ru. В письме нужно указать фамилию вашей семьи и номер телефона. Лучшие фото украсят большой яркий баннер у сцены — в самом сердце набережной стадиона имени Ленина. Кроме того, тройка семей-победителей станет обладателями других подарков. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.