Очередные спортивные выходные ждут жителей Хабаровского края

В ближайшие два дня для жителей и гостей края будут организованы всевозможные спортивно-массовые мероприятия.
Хабаровск, 23 ноября
9:00 — на набережной стадиона имени Ленина пройдет утренняя пробежка. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 5 км. После забега хабаровчан будут ждать чай и сладости. 12:45 — в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ореховой сопке (улица Шатова, дом 2/1) состоятся семейные веселые старты в бассейне, посвященные Дню матери. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по номеру:
Комсомольск-на-Амуре, 23 ноября
13:00 — в Центре игровых видов спорта и единоборств состоятся Всероссийские соревнования по вольной борьбе «Памяти Мастера спорта СССР К. В. Жданкина». Вход для болельщиков свободный.
Хабаровск, 24 ноября
10:00 — в Краевом центре единоборств Чемпионат Хабаровского края по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине — пауэрлифтинг. Участники старше 15 лет продемонстрируют силу, выносливость и стремление к победе. Подробности по телефону:
Кроме того, жителей краевой столицы приглашают поучаствовать в фотоконкурсе. Его главный девиз и тема: «Всей семьей за спорт!». На фото необходимо запечатлеть занятия спортом — катание на коньках или лыжах, зарядку или пробежку. В приоритете — зимние виды спорта и досуг. Лучшие семейные кадры необходимо прислать до 25 ноября на почту: dss.org@yandex.ru. В письме нужно указать фамилию вашей семьи и номер телефона. Лучшие фото украсят большой яркий баннер у сцены — в самом сердце набережной стадиона имени Ленина. Кроме того, тройка семей-победителей станет обладателями других подарков. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.
Отметим, мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография».