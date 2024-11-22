Хоценко рассказал о завершении второго этапа ремонта трассы Омск — Нижняя Омка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня сообщил о завершении второго этапа реконструкции трассы Омск — Нижняя Омска — граница Новосибирской области.
Ремонт выполнен на участке от 19 до 26 кмм трассы. Общая протяженность дороги на этом участке — 7, 28 км.
«Завершили реконструкцию второго этапа дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Работы по обновлению трассы велись в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», рассказал Виталий Хоценко.
Дорожники перестроили все коммуникации, уложили водопровод, завершили работы по досыпке земляного полотна, уложили асфальт с верхним слоем их щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Вдоль трассы также установили металлические ограждения, остановки, фонари и светофоры. Помимо этого, рабочие нанесли дорожную разметку и поставили сигнальные столбики.
В 2023 году дорожники завершили первый этап реконструкции трассы, общая протяженность которой составила 5,92 км.