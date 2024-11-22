Худшей улицей в Новосибирске признана Волочаевская

Пользователи 2ГИС неоднократно высказываются в адрес «проблемных» улиц города. Таким образом сформировался ТОП-5 худших улиц города, взяты за основу два берега — правый и левый.
Так, на первом месте оказалась Волочаевская. На второй строчке — проезд Энергетиков. Причина первых двух номинаций — пробки.
Третье место завоевала Сибиряков-Гвардейцев из-за «второго кольца ада» на площади Кирова.
Большевистская заняла четвёртое место — её называют «проклятой» из-за пробок и зловонного запаха. Пятое место заняла Бориса Богаткова, где ремонт вроде делают, но ничего не меняется.