В Воронеже с Петровской набережной украли 62 молодых растения

В Воронеже с Петровской набережной неизвестные похитили высаженные там деревья, кустарники и многолетние цветы. Бесследно исчезли 62 вида растений, среди них — кизильник, спирея, горная сосна, ива и другие насаждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Петрин в четверг, 21 ноября.
Эти растения были высажены в рамках благоустройства и озеленения второй очереди Петровской набережной. Всего подрядная организация высадила уже более 70 тысяч различных насаждений.
«В полицию подрядная организация, конечно, обратится, но давайте все же беречь и любить наш город, сохранять его красивым».
Также Сергей Петрин отметил, что в сети появились жалобы от горожан на торчащий саморез в элементе детского игрового комплекса.
«Как оказалось, саморез там был не один, а почти сотня. Их неизвестные вкрутили в оборудование. Поручил провести мониторинг всей территории и решить вопрос с сохранностью площадок и растений», — добавил мэр.
Кроме того, глава городской администрации напомнил воронежцам о скейт-парке и памп-треке, которые открылись на Петровской набережной еще в сентябре. Сейчас завершается установка детского оборудования.