В Воронеже с Петровской набережной украли 62 молодых растения

В Воронеже с Петровской набережной неизвестные похитили высаженные там деревья, кустарники и многолетние цветы. Бесследно исчезли 62 вида растений, среди них — кизильник, спирея, горная сосна, ива и другие насаждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Петрин в четверг, 21 ноября.