Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за аномально теплой погоды

«Всем, кто приобрел билеты на даты 22, 23, 24 ноября, будет предоставлена возможность посетить каток в ЛЮБОЙ день его работы сезона 2024−2025 (кроме новогодней ночи и новогодних праздников) или воспользоваться опцией возврата билетов», — сказано в сообщении на сайте ВДНХ.
В столице наблюдается аномально высокая температура, которая сопровождается сильными ливнями, рассказали в пресс-службе. Из-за теплой погоды и осадков система охлаждения катка не справляется с нагрузкой: не сможет компенсировать длительное воздействие тепла или дождя.
По информации центра «Фобос», сегодня в Москве ожидается малооблачная погода, от 0 до +3°C. Ночью температура составит от 0 до +2°C.