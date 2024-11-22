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Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за аномально теплой погоды

Из-за рекордно высокой среднесуточной температуры в Москве и сильных осадков открытие катка на ВДНХ перенесли на 26 ноября, сообщила пресс-служба выставки. Планировалось, что каток начнет работу сегодня, 22 ноября, однако в штатном режиме он откроется 26 ноября, а торжественные мероприятия по случаю официального открытия пройдут 29 ноября.

Источник: Freepik

«Всем, кто приобрел билеты на даты 22, 23, 24 ноября, будет предоставлена возможность посетить каток в ЛЮБОЙ день его работы сезона 2024−2025 (кроме новогодней ночи и новогодних праздников) или воспользоваться опцией возврата билетов», — сказано в сообщении на сайте ВДНХ.

В столице наблюдается аномально высокая температура, которая сопровождается сильными ливнями, рассказали в пресс-службе. Из-за теплой погоды и осадков система охлаждения катка не справляется с нагрузкой: не сможет компенсировать длительное воздействие тепла или дождя.

По информации центра «Фобос», сегодня в Москве ожидается малооблачная погода, от 0  до +3°C. Ночью температура составит от 0  до +2°C.

туризм и отдых