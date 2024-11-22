Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за аномально теплой погоды

Из-за рекордно высокой среднесуточной температуры в Москве и сильных осадков открытие катка на ВДНХ перенесли на 26 ноября, сообщила пресс-служба выставки. Планировалось, что каток начнет работу сегодня, 22 ноября, однако в штатном режиме он откроется 26 ноября, а торжественные мероприятия по случаю официального открытия пройдут 29 ноября.