В горах Сочи выпало 75 сантиметров снега

Ранее мы сообщали, что 23 ноября в Краснодарском крае ожидается 20-градусное тепло, а уже на следующий день температура воздуха упадет до +2… +4 градусов. Также на Кубани возможен первый снег. Холодная погода продержится до середины следующей недели, после чего температура воздуха немного повысится.