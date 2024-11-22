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В горах Сочи выпало 75 сантиметров снега

В горах Сочи выпало 75 сантиметров снега, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 749 мм рт. ст. +6°

За сутки снежный покров увеличился более чем на пять сантиметров.

Столько снега выпало на высоте более 2300 метров. В настоящее время в горах видимость составляет 100 м. Ветер юго-восточный 4 м/с, идет снег. Температура воздуха −1 градус.

Ранее мы сообщали, что 23 ноября в Краснодарском крае ожидается 20-градусное тепло, а уже на следующий день температура воздуха упадет до +2… +4 градусов. Также на Кубани возможен первый снег. Холодная погода продержится до середины следующей недели, после чего температура воздуха немного повысится.