В горах Сочи выпало 75 сантиметров снега

За сутки снежный покров увеличился более чем на пять сантиметров.
Столько снега выпало на высоте более 2300 метров. В настоящее время в горах видимость составляет 100 м. Ветер юго-восточный 4 м/с, идет снег. Температура воздуха −1 градус.
Ранее мы сообщали, что 23 ноября в Краснодарском крае ожидается 20-градусное тепло, а уже на следующий день температура воздуха упадет до +2… +4 градусов. Также на Кубани возможен первый снег. Холодная погода продержится до середины следующей недели, после чего температура воздуха немного повысится.