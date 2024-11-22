В Краснодарском крае будут штрафовать уличных артистов за нарушение порядка

«В то же время нужно учесть правоприменительную практику закона. Ведь есть места на набережных и у нас, и в Крыму, которые стали традиционными для выступлений уличных артистов. Люди себе уже не представляют поход по набережной без них. Эти места должны определить органы местного самоуправления. Спорные моменты нужно решать в пользу людей», — подчеркнул депутат ЗСК, Юрий Бурлачко.