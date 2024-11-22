В Краснодарском крае будут штрафовать уличных артистов за нарушение порядка

На 48-й сессии депутаты Законодательного собрания обсудили законопроект об административных правонарушениях. Глава комитета по туризму Александр Джеус объяснил, что этот закон нужен, чтобы навести порядок на улицах городов и понизить уровень шума.
«Специфика их выступлений в настоящее время изменилась — зачастую помимо живого звука используется мощная звукоусилительная аппаратура, происходит одновременное скопление в одном месте нескольких исполнителей. Что причиняет дискомфорт окружающим» — сказал Александр Джеус.
Поэтому местные власти смогут сами решать, где и как могут выступать артисты. Например, в Геленджике уже есть такой порядок. Закон также предусматривает штрафы для тех артистов, которые будут нарушать правила. Штрафовать их будут специальные сотрудники местных властей.
«В то же время нужно учесть правоприменительную практику закона. Ведь есть места на набережных и у нас, и в Крыму, которые стали традиционными для выступлений уличных артистов. Люди себе уже не представляют поход по набережной без них. Эти места должны определить органы местного самоуправления. Спорные моменты нужно решать в пользу людей», — подчеркнул депутат ЗСК, Юрий Бурлачко.
Также Юрий Бурлачко сказал, что этот закон похож на тот, который запретил людям зазывать туристов на улицах. Но он отметил, что нужно понимать, где уличные артисты обычно выступают и что люди уже привыкли к ним. И эти места нужно сохранить.