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В Перми проведут краевой семейный форум

XI Пермский краевой семейный форум пройдет 13—14 декабря на площадке «Пермь Экспо».

Источник: Соцсети

Пермь 13—14 декабря станет местом знакомства с самыми яркими практиками досуга семей со всего Прикамья. На площадке «Пермь Экспо» состоится XI Пермский краевой семейный форум.

В первый день форума состоится пленарная сессия, посвященная итогам Года семьи в Пермском крае. Гостей форума познакомят с основными направлениями государственной семейной политики. На площадке «Пермь Экспо» пройдут экспертные дискуссии, практикумы, обмен опытом, тренинги и другие актуальные деловые форматы.

Среди главных тем сессии — поддержка и защита семьи, сохранение семейных ценностей, в том числе через образовательные и культурные проекты, вопросы сохранения брака ради ребенка, реализация специального проекта уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка «Вызов».

Комитет ЗАГС Пермского края проведет антиконференцию, где участники смогут сами устанавливать правила и направление дискуссии, чтобы обсудить механизмы сохранения и укрепления ценностного отношения к браку и родительству.

Второй день полностью посветят подготовке к длинным новогодним выходным. Форум познакомит с практиками для объединения семьи через интересные совместные активности. Программа включит более 20 творческих мастер-классов по созданию новогодних игрушек и украшений.

Родители смогут посетить лекторий, охватывающий разнообразные темы — от рождения малыша и поддержки здоровья детей и родителей до важности ответственного родительства.

В большой игровой зоне представят масштабные конструкторы, также начнут работу спортивная площадка и кинозал, где покажут семейное кино с возможностью его обсудить. В завершении дня выступит музыкальный хедлайнер, его имя станет известно позже.