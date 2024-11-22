ИИ научили точно определять растворимость водорода при подземном хранении

В министерстве отметили, что в последние годы наблюдается стремительный рост интереса к водородным технологиям. Переход к такому альтернативному и возобновляемому источнику энергии требует решения множества задач, среди которых вопрос хранения водорода. Обычно водород хранится в газообразной или жидкой фазе в наземных резервуарах, однако одним из наиболее перспективных и экономически эффективных методов является его подземное хранение. Ученые решают задачу, как исключить опасность потенциального взаимодействия водорода с остаточными углеводородами в пласте, подземными минералами и микробами.