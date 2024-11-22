Несколько трамваев в Нижнем Новгороде скорректируют работу 22 и 23 ноября

Об этом предупредили специалисты Центра развития транспортных систем Нижегородской области. Согласно информации, это связано с работами по корректировке контактной сети. Движение трамваев № 6 и 7 будет организовано по Сормовскому кольцу. В ведомстве также сообщили, что 23 ноября в связи с аналогичными работами в течение дня будет закрыто движение трамваев по маршруту № 2.