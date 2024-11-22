Погода в Ростове-на-Дону на выходные 23−24 ноября: Похолодание за день с +16 до +1, дождь, мокрый снег и порывистый ветер

В воскресенье ночью местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Утром и днем погода испортится: пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, а по северу региона — в снег, в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Утром и днем по западной части региона возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, дороги скует гололедица, а север области накроет метель. Юго-восточный и южный ветер перейдет на западный и северо-западный и будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 — 18. Упадут и столбики термометров — ночью будет теплее, чем днем: в западных районах ночью ожидается +3 — +8 градусов, а утром и днем похолодает до −2 — +3, а по востоку области в ночные часы будет +5 — +10 с понижением утром и днем до 0 — +5.