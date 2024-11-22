Погода в Ростове-на-Дону на выходные 23−24 ноября: Похолодание за день с +16 до +1, дождь, мокрый снег и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 23 — 24 ноября порадует жителей донской столицы теплом только в субботу, а в воскресенье — резко похолодает и придет зима. Такая же ситуация ожидается и по всей области: за сутки температура упадет с +18 до −2 градусов. А для полного комплекта — еще и осадки, и сильный ветер. Публикуем подробный прогноз от Ростгдирометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 23 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный и южный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит в ночные часы +5 — +7 градусов, а днем +14 — +16.
В воскресенье, 24 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего днем в мокрый снег. Юго-восточный и южный ветер с переходом на западный и северо-западный разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду, днем порывы усилятся до 16. В ночные часы столбики термометров покажут +7 — +9 градусов, а к утру будет понижение до +1 — +3 градусов, такая температура сохранится и днем.
В Ростовской области, по прогнозу, также будет облачно с прояснениями. В субботу во второй половине дня и вечером местами пройдет небольшой и умеренный дождь, в остальное время обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный и южный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а в отдельных районах возможны порывы до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3 — +8 градусов, при прояснениях похолодает до 0, днем столбики термометров поднимутся до +9 — +14, по югу — до +18.
В воскресенье ночью местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Утром и днем погода испортится: пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, а по северу региона — в снег, в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Утром и днем по западной части региона возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, дороги скует гололедица, а север области накроет метель. Юго-восточный и южный ветер перейдет на западный и северо-западный и будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 — 18. Упадут и столбики термометров — ночью будет теплее, чем днем: в западных районах ночью ожидается +3 — +8 градусов, а утром и днем похолодает до −2 — +3, а по востоку области в ночные часы будет +5 — +10 с понижением утром и днем до 0 — +5.