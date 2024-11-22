Конкурс «Мисс МЧС — 2024» стартовал в Иркутской области

КП-Иркутск в преддверии профессионального праздника, Дня спасателя, проводит фотоконкурс «Мисс МЧС Иркутской области — 2024». Принять участие в нем могут представительницы прекрасного пола, служащие в МЧС России.
Для участия нужно отправить фото, написать краткую информацию о себе: имя, фамилию, должность, город или район, в котором работаете, а также небольшой рассказ (о профессии, увлечениях и достижениях). И всё!
До 20 декабря включительно за вас могут голосовать коллеги, родные, друзья и близкие. 27 декабря пройдет торжественное награждение. Трем победителям, набравшим больше всего «сердечек», вручат дипломы и подарки.
В газете «Комсомольская правда» и на сайте КП-Иркутск опубликуют итоговую статью с личными фото. Также победителей пригласят в программу на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FМ.