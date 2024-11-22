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На дорогах Екатеринбурга началась акция «Стоп-контроль»

С 22 по 24 ноября в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие «Стоп-контроль».

Как сообщили в пресс-службе отдела ГАИ по Екатеринбургу, задача акции — пресечение грубых нарушений ПДД РФ.

Сотрудники ГАИ призывает очевидцев нахождения пьяных за рулем оперативно давать сигнал об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.

Также автомобилисты, выезжающие на полосу для встречного движения, а также осуществляющие движение на запрещающий сигнал светофора или с «тонировкой», не уйдут от ответственности, отмечают в Госавтоинспекции.

ГАИ напоминает, что за управление ТС в состоянии опьянения предусмотрена ответственность согласно КоАП ФР — лишение права управления на срок до двух лет и штраф — 30 тыс. руб.

Как ранее сообщал МК-Урал, 21 ноября в Екатеринбурге легковой автомобиль KIA врезался в стену ТЦ «ПарАход» в Юго-западном микрорайоне. Удар пришелся по фасаду магазина «Подружка». За рулем машины сидела женщина, на заднем сиденье находился ребенок.

ГИБДД