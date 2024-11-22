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Мошенники под видом Сергея Шелеста позвонили омскому художнику Анатолию Коненко

Аферисты начали применять технологию «дипфейка».

Источник: Комсомольская правда

Мошенники разработали новую схему обмана омичей — теперь они имитируют видеозвонок с участием якобы мэра города Сергеем Шелестом. После окончания разговора жертве перезванивает «сотрудник» ФСБ. Несколько дней назад аферисты дозвонились до омского художника-миниатюриста Анатолия Коненко.

По словам художника, накануне ему позвонили якобы из мэрии Омска. После этого мужчине предложили созвониться с Сергеем Шелестом. Разговор длился около получаса, а затем Анатолию позвонил уже московский «сотрудник» ФСБ.

Лжесиловики сообщили омичу, что из города за границу «утекают» большие деньги, в том числе и через самого Анатолия. Тогда аферисты попросили мужчину предоставить им доступ к его банковским счетам. Отказа «сотрудник» ФСБ не принимал, сразу пригрозил «Лубянкой».

Анатолий сразу же понял, что ведет разговор с мошенниками. После окончания диалога мужчина обратился в мэрию и в полицию.

Сотрудники полиции проводят проверку.