Мошенники под видом Сергея Шелеста позвонили омскому художнику Анатолию Коненко

Лжесиловики сообщили омичу, что из города за границу «утекают» большие деньги, в том числе и через самого Анатолия. Тогда аферисты попросили мужчину предоставить им доступ к его банковским счетам. Отказа «сотрудник» ФСБ не принимал, сразу пригрозил «Лубянкой».