Стали известны условия по восстановлению троллейбусных маршрутов №№ 8, 12 в Ростове

Отметим, троллейбусные маршруты №№ 8, 10, 12 не работают с прошлого года. Тогда донскую столицу накрыли ледяные дожди, которые повредили контактные линии. По мнению директора дептранса, этот транспорт заменяют автобусы № 98 и № 88. При этом указанный транспорт не работает на Портовой и не следует через Центральный рынок.