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Стали известны условия по восстановлению троллейбусных маршрутов №№ 8, 12 в Ростове

Директор дептранса Ростова назвал условия по восстановлению трех троллейбусных маршрутов.
Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили условия для восстановления работы троллейбусных маршрутов №№ 8, 12. Об этом сообщил «Ростовский городской транспорт».

В департаменте транспорта считают, что с работой вместо троллейбусов справляются автобусы.

— Движение троллейбусных маршрутов на Западный жилой массив №№ 8, 12 «Центральный рынок — ГПЗ-10» будет восстановлено при нормативном состоянии контактной сети и получении новых троллейбусов, — рассказал директор дептранса Вадим Шкабарня.

Отметим, троллейбусные маршруты №№ 8, 10, 12 не работают с прошлого года. Тогда донскую столицу накрыли ледяные дожди, которые повредили контактные линии. По мнению директора дептранса, этот транспорт заменяют автобусы № 98 и № 88. При этом указанный транспорт не работает на Портовой и не следует через Центральный рынок.

— Мы не отказываемся от троллейбусов и планируем развивать этот вид транспорта. Но надо не просто закупать новые троллейбусы. Закупать новые троллейбусы под старую сеть — неправильно. Нужно менять как сеть, так и подвижной состав, — объяснил чиновник.