Воркаут-комплекс, благоустроенные дворы и сквер: общественные пространства Владивостока преображаются

В столице Приморья на финишной прямой работы по благоустройству дорог, скверов, парков, дворов и других общественных пространств. Примечательно, что территории приводят в порядок сразу по нескольким программам — краевым и федеральным. Среди них и конкурс грантов, заявки на который присылают представители территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Только в этом году победили 72 разработанные инициативы, а это значит, что в городе станет еще больше ухоженных пространств.
Специалисты пресс-службы мэрии рассказали о проделанной уже работе и планах по благоустройства ряда объектов. Так, благодаря активности жителей Жигура, 34, удалось разработать интересный проект по созданию сквера и победить в конкурсе. Как сообщили представители ТОС, работы будут проходить в два этапа. На протяжении парковой аллеи уже вскоре сделать пешеходную дорожку. А уже в следующем году, когда позволит температура, планируется создать «живую изгородь». Также в новом общественном пространстве установят воркаут-комплекс и спортивные тренажеры для физической активности на свежем воздухе в шаговой доступности от дома.
Также в Первореченском районе города, на Военном шоссе, 21, строители оборудуют детскую площадку и пешеходную дорожку. Благодаря проекту «Благоустройство придомовой территории. Уютный дворик» жителей уже в этом году будет радовать уютное общественное пространство. При этом инициативные горожане во время субботников сами выполнили часть работ. Общими усилиями они установили деревянный забор, убрали мусор, высадили кусты и деревья.
Местные жители ухаживают за придомовой территорией. vlc.ru.
Еще один проект от представителей ТОС, который победил в конкурсе — «Домик у озера». Его разработали жители Гризодубовой, 69. Инициатива позволит создать рядом с домом спортивную площадку с воркаут-комплексом и уличными тренажерами, покрытие сделают из речной гальки. А для безопасности на объекте установят ограждение.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», в следующем году размер грантовой поддержки для представителей ТОСов планируется увеличить с 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Суммы будут варьироваться в зависимости от опыта и успешной реализации проектов. Редакция уже неоднократно рассказывала о благоустройстве дворов и других общественных пространств при поддержке государства. Интересные материалы собраны для читателей в специальном разделе о жизни дальневосточной столицы на нашем сайте.