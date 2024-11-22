Воркаут-комплекс, благоустроенные дворы и сквер: общественные пространства Владивостока преображаются

Специалисты пресс-службы мэрии рассказали о проделанной уже работе и планах по благоустройства ряда объектов. Так, благодаря активности жителей Жигура, 34, удалось разработать интересный проект по созданию сквера и победить в конкурсе. Как сообщили представители ТОС, работы будут проходить в два этапа. На протяжении парковой аллеи уже вскоре сделать пешеходную дорожку. А уже в следующем году, когда позволит температура, планируется создать «живую изгородь». Также в новом общественном пространстве установят воркаут-комплекс и спортивные тренажеры для физической активности на свежем воздухе в шаговой доступности от дома.