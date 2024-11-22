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«Чудеса случаются»: жительница Воронежской области узнала о беременности перед родами

Удивительная история случилась с 31-летней жительницей Бобровского района. Женщина родила здорового ребенка, хотя у нее 10 лет стоял диагноз «бесплодие».

Как рассказали в ВОКБ № 1, женщина обратилась к врачу в начале ноября — ее начала беспокоить боль внизу живота. До этого жительница области безрезультатно лечилась от бесплодия, поэтому о беременности даже не думала. Кроме того, имея пышные формы, женщина не обратила внимания на прибавку в весе.

Сначала специалисты районной женской консультации заподозрили образование яичника, однако после УЗИ выяснилось, что пациентка беременна. Более того, плоду было уже 40 недель.

«Будущую мать срочно направили в Перинатальный центр ВОКБ № 1. Специалисты ПЦ подтвердили беременность, провели необходимые исследования, патологий у плода обнаружено не было. Женщине сделали плановую, необходимую по медицинским показаниям, операцию кесарево сечения», — рассказали медики.

В итоге на свет появилась здоровая девочка весом 4 кг, сейчас и малышка, и мама уже дома.

медицина