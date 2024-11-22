«Чудеса случаются»: жительница Воронежской области узнала о беременности перед родами

Как рассказали в ВОКБ № 1, женщина обратилась к врачу в начале ноября — ее начала беспокоить боль внизу живота. До этого жительница области безрезультатно лечилась от бесплодия, поэтому о беременности даже не думала. Кроме того, имея пышные формы, женщина не обратила внимания на прибавку в весе.