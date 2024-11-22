Крупный строительный объект оштрафовали в Алматы

«Если быть точнее, то на территории данной стройки в большом количестве складировали отходы и допущен вынос грязи грузовой техникой со строительного объекта. По данному факту начальник участка привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 505 КоАП РК. Также проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных нарушений. Вместе с тем, материал, зарегистрированный по факту нарушения экологических требований по управлению отходами, направлен в департамент экологии по городу Алматы, для принятия мер, согласно компетенции».