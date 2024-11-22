В Ростове гости обещают прийти на свадьбу за миллион рублей

«Гости на свадьбу за миллион рублей», — такое необычное объявление появилось на днях на одной из бесплатный онлайн-досок с объявлениями. В нем говорится, что всего «дорогих» гостей на свадьбе будет шестеро. Мы узнали у автора — что получат взамен молодожены от таких визитеров, и были ли уже клиенты у находчивых ростовчан?