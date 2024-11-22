В Ростове гости обещают прийти на свадьбу за миллион рублей

«Гости на свадьбу за миллион рублей», — такое необычное объявление появилось на днях на одной из бесплатный онлайн-досок с объявлениями. В нем говорится, что всего «дорогих» гостей на свадьбе будет шестеро. Мы узнали у автора — что получат взамен молодожены от таких визитеров, и были ли уже клиенты у находчивых ростовчан?
ОПЫТ — 10 ЛЕТ.
Дозвониться до кандидатов на почетное звание гостей на свадьбе оказалось непросто. Они не отвечали на звонки несколько дней. И тогда мы решили написать им.
Спустя время незнакомцы все же ответили. Оказалось, что ребята профессионально занимаются цирковым искусством. Поэтому и решили монетизировать свои навыки.
Так, по словам собеседников, они легко могут организовать любой праздник, мероприятие и даже устроить захватывающее цирковое шоу. К тому же, у цирковых артистов есть и своя изюминка — они умеют танцевать лезгинку.
— Опыт в этом деле у нас более десяти лет. Если у вас поджимают сроки, то можем взяться и за срочные заказы.
ОТКУДА ЦЕНА?
Что касается цены в один миллион рублей за услугу, то таким ценником артисты просто решили привлечь к себе внимание потенциальных клиентов. Как объяснили креативные и находчивые ростовчане, в Интернете полно объявлений конкурентов с предложениями услуг тамады, ведущих и организаторов свадеб.
— Сделали ради привлечения интереса. Переименовали и приукрасили свою работу на творческий лад. А миллион, чтобы возникло желание узнать подробности или сторговаться.
На самом деле, за полтора часа программы аниматоры берут — порядка пяти тысяч рублей.
СОСКУЧИЛИСЬ ПО СВАДЬБАМ.
Но это не первое подобное предложение. Так, пару месяцев назад на той же платформе с объявлениями было предложение от семейной пары. Дончане готовы бесплатно посетить чужую свадьбу в качестве реальных гостей без шоу-программы. Зато придут с деньгами и подарком. А еще будут рады поучаствовать во всех конкурсах и щедро заплатят за первый кусок свадебного торта.
— Мы приличные ребята, только на свадьбе не были давно. С мужем наша свадьба была еще в прошлом веке, родственники тоже все давно в браке. И нам стало скучно. Может, кто и откликнется.
Однако вскоре креативная и добродушная парочка удалила свое объявление.