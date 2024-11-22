Старт, но не с нуля: стоит ли слушать новый альбом Linkin Park «From Zero»

Рок-группа Linkin Park вернулась на сцену — с новой вокалисткой и новым лонгплеем. Событие значимое, особенно для тех, кто рос в 2000-е. Разбираемся, каким получился долгожданный From Zero.
Как справилась новая вокалистка Эмили Армстронг.
Группа многое пережила за последние семь лет: тут и трагическая смерть фронтмена Честера Беннингтона, и творческая неопределённость… Казалось, что коллектив никогда не вернётся в строй. Но свято место пусто не бывает, и теперь мы наблюдаем за микрофонной стойкой Эмили Армстронг, бывшую фронтвумен рок-группы Dead Sara. Идейный вдохновитель Linkin Park Майк Шинода рассудил, что брать вокалиста мужского пола — себе дороже. Фанаты не простят. А вот у девушки куда больше шансов завоевать благосклонность публики.
Хотя без недовольства не обошлось. Со стороны семьи покойного как минимум. В частности, решение Шиноды раскритиковал Джейми — сын Честера. Беннингтон-младший заявил, что память об отце «стёрли в режиме реального времени». Эмили тоже многое припомнили: и членство в сайентологической церкви, и якобы укрывательство сексуального насильника.
Впрочем, оставим эти разговоры. Нам мисс Армстронг в первую очередь интересна как артистка. Справилась ли она со своей задачей? Сумела ли заменить легендарного Честера Беннингтона?
Заменить — нет. А вот влиться в состав Linkin Park — вполне. Как показала практика, Эмили и расщепляет не хуже покойного фронтмена, и чистым вокалом вполне владеет. Сингл The Emptiness Machine — отличный тому пример. В этой песне прекрасно всё: риффы, мелодии, драматургия и, конечно же, распределение партий. Экспрессивная подача Армстронг превосходно сочетается с бархатным тоном Шиноды, и никто из музыкантов не перетягивает одеяло на себя.
Столь гармонично группа звучала, пожалуй, только в нулевые. The Emptiness Machine — игра на ностальгии, но какая! Сразу думаешь: «Это те самые Linkin Park! Они наконец-то вернулись!».
Эмили Армстронг выступает с группой Linkin Park в рамках мирового тура в Гамбурге, сентябрь 2024 года.
IMAGO/Dirk Jacobs/www.globallookpress.com Группа увлеклась самоповторами.
Но вот в чём проблема: одной ностальгии недостаточно. Если лид-сингл вышел по-настоящему хитовым, то все остальные песни — лишь бледная копия былого великолепия. А речь идёт о временах двадцатилетней давности!
Скажем, Heavy Is The Crown с ходу напоминает Faint, Two-Faced отдаёт атмосферой One Step Closer, Cut The Bridge отсылает к Bleed It Out, а Overflow — дублёр Session, только с вокалом. Альбом называется From Zero, что буквально означает старт «с нуля». В этом можно увидеть не только первую творческую главу «без Честера», но и возвращение к нулевым — к корням то есть.
Однако самоповторы сыграли с авторами злую шутку. Волей-неволей вспоминаются нетленки с Беннингтоном, и это сравнение не идёт на пользу новой пластинке. К Эмили вопросов нет: она делает свою работу превосходно — как в студии, так и вживую. Но даже её навыки не способны вытянуть вторичный материал. From Zero лишь побуждает переслушать «неповторимый оригинал» в лице первых трёх альбомов Linkin Park.
Чем хорош From Zero.
Кое-что выделить в альбоме всё-таки можно. Например, Good Things Go. Получилось очень душераздирающе. Во всех смыслах. Начинается трек с лиричной «переклички» Армстронг и Шиноды, а потом напряжение постепенно нарастает. Гитары громче, перкуссия — плотнее… А уж рэп-партия Майка в бридже и вовсе вызывает мурашки. Кажется, что музыкант здесь по-настоящему искренен со своими слушателями. Его читка давно не звучала столь злобно и эмоционально.
Обложка альбома Linkin Park «From Zero».
Warner Records.
Примечательно, что в Good Things Go нет слишком уж ожесточённых риффов. Да и темп небыстрый. Но всё равно чувствуется катарсис. Не знаю, как вы, а мы бы хотели весь альбом в таком стиле. Ведь внутреннюю бурю можно передать не только криками и рёвом дисторшна.
Кстати, об экстрим-вокале. Песня Casualty получилась довольно любопытной в этом плане. Нечасто Linkin Park исполняют что-то в стиле скримо, для которого характерны истеричные крики. Конечно, Честер в ранних альбомах тоже мог разораться, но всё же не на уровне Asking Alexandria с их Stand Up And Scream. А тут группа будто в металкор старой школы окунулась. Эмили — мощь! Возможно, команде стоило бы развиваться именно в этом направлении.
From Zero — это не старт с нуля, а повторение пройденного. Группу можно понять: зачем ломать то, что работает? Тем более что за свою более чем двадцатилетнюю карьеру Linkin Park уже наэкспериментировались — с переменным успехом. На этом этапе стоит радоваться просто тому, что коллектив снова в строю.
И всё же от альбома, который позиционируется как «новое начало», ждёшь большего. В лонгплее действительно есть несколько по-настоящему замечательных идей. Просто надо их развить. Впрочем, Шинода всегда умел направить таланты своих коллег в нужное русло. Не исключено, что и с Эмили сработается.
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