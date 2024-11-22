Старт, но не с нуля: стоит ли слушать новый альбом Linkin Park «From Zero»

Кстати, об экстрим-вокале. Песня Casualty получилась довольно любопытной в этом плане. Нечасто Linkin Park исполняют что-то в стиле скримо, для которого характерны истеричные крики. Конечно, Честер в ранних альбомах тоже мог разораться, но всё же не на уровне Asking Alexandria с их Stand Up And Scream. А тут группа будто в металкор старой школы окунулась. Эмили — мощь! Возможно, команде стоило бы развиваться именно в этом направлении.