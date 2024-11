Старт, но не с нуля: стоит ли слушать новый альбом Linkin Park «From Zero»

Скажем, Heavy Is The Crown с ходу напоминает Faint, Two-Faced отдаёт атмосферой One Step Closer, Cut The Bridge отсылает к Bleed It Out, а Overflow — дублёр Session, только с вокалом. Альбом называется From Zero, что буквально означает старт «с нуля». В этом можно увидеть не только первую творческую главу «без Честера», но и возвращение к нулевым — к корням то есть.