Получены наножидкости для применения в энергетике

Принцип работы солнечного коллектора основан на преобразовании солнечной энергии в тепловую. Традиционно в солнечных коллекторах тепло поглощается и преобразовывается в энергию от нагретой поверхности, однако такой метод не является самым эффективным. Для решения этой проблемы ученые предлагают жидкости с равномерно распределенными в них наночастицами. Они обладают улучшенными характеристиками поглощения и передачи солнечной энергии, что позволяет им эффективно преобразовывать солнечное излучение в полезную энергию.