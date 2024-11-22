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В Казахстане усилили охрану хвойных молодняков перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников лесоводы Казахстана усиливают охрану молодняков хвойных пород, сообщает El.kz. С 1 декабря начинают работу мобильные группы с участием правоохранительных органов. Их главная цель — предотвращение незаконных рубок новогодних ёлок.

Источник: EL.kz

Заготовка хвойных деревьев разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна лишь при наличии соответствующих документов. Лесоводы напоминают, что незаконная рубка хвойных деревьев влечёт административную или уголовную ответственность, в зависимости от ущерба.

Гражданам рекомендуется бережно относиться к природным ресурсам и соблюдать установленные правила, чтобы сохранить леса для будущих поколений. Подробную информацию о правилах можно найти на официальных сайтах лесохозяйственных организаций.

экология