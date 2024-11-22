В Казахстане усилили охрану хвойных молодняков перед Новым годом

Заготовка хвойных деревьев разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна лишь при наличии соответствующих документов. Лесоводы напоминают, что незаконная рубка хвойных деревьев влечёт административную или уголовную ответственность, в зависимости от ущерба.