В Казахстане усилили охрану хвойных молодняков перед Новым годом

Заготовка хвойных деревьев разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна лишь при наличии соответствующих документов. Лесоводы напоминают, что незаконная рубка хвойных деревьев влечёт административную или уголовную ответственность, в зависимости от ущерба.
Гражданам рекомендуется бережно относиться к природным ресурсам и соблюдать установленные правила, чтобы сохранить леса для будущих поколений. Подробную информацию о правилах можно найти на официальных сайтах лесохозяйственных организаций.