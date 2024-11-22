Мясо и овощи стали дешевле в Иркутской области

В Иркутской области прирост цен снился с 9,4% (такой показатель был в сентябре 2024) до 8% (октябрь). Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка России.
— Нужно отметить замедление годового роста цен на охлажденную и мороженую курицу, окорочка и свинину. На рынке данной продукции стало больше, так как в целом по стране выросли объемы производства мяса и птицы, — рассказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Еще одна причина снижения цен — хороший урожай овощей в области по сравнению с 2023. Так, например, капуста и свекла в октябре были гораздо дешевле, чем в сентябре.
В это время годовая инфляция в регионе в октябре снизилась до 8,3% после 9,1% в сентябре, эти показатели ниже, чем в Сибирском федеральном округе и в целом по стране.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске начали заливать дворовые катки.