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Во Владивостоке рабочие уронили на тротуар ёмкость с бетоном с высоты нескольких метров

Во Владивостоке бригада рабочих, предположительно трудовых мигрантов из стран Средней Азии, уронила ёмкость с бетоном на тротуар при попытке поднять чашу на крышу многоквартирного дома при помощи крана, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об инциденте пишут очевидцы в социальных сетях. Утверждается, что инцидент произошёл во дворе дома № 10 по улице Чкалова. Наполненная бетоном чаша сорвалась с высоты нескольких этажей и рухнула на тротуар. По счастливой случайности никто из прохожих не пострадал, а материальный ущерб причинён значительный: бетоном забрызгало стены и окна здания, их очистка потребует усилий и финансовых затрат.

По словам очевидцев, ёмкость приземлилась на асфальт в метре от входа в офисные помещения, ударившись о землю с такой силой, что «стены у здания затряслись». Местные жители отмечают, что никаких ограждений для пешеходов в зоне производства работ нет.

Рабочие задействованы в ремонте кровли многоквартирного дома по программе капитального ремонта, утверждают очевидцы. Напоминаем, что их коллеги в Хабаровске реконструировали кровлю краевого музыкального театра, и закончилась реконструкция тем, что в октябре 2024 года здание сгорело — попала искра на складированные стройматериалы. Сейчас проводится экспертиза, по итогам которой будет принято решение: реально ли восстановить здание или придётся демонтировать его руины и отстраивать с нуля. В числе рабочих, задействованных в ремонте главного культурного объекта Хабаровского края, оказалось несколько мигрантов-нелегалов.

строительство