Во Владивостоке рабочие уронили на тротуар ёмкость с бетоном с высоты нескольких метров

Рабочие задействованы в ремонте кровли многоквартирного дома по программе капитального ремонта, утверждают очевидцы. Напоминаем, что их коллеги в Хабаровске реконструировали кровлю краевого музыкального театра, и закончилась реконструкция тем, что в октябре 2024 года здание сгорело — попала искра на складированные стройматериалы. Сейчас проводится экспертиза, по итогам которой будет принято решение: реально ли восстановить здание или придётся демонтировать его руины и отстраивать с нуля. В числе рабочих, задействованных в ремонте главного культурного объекта Хабаровского края, оказалось несколько мигрантов-нелегалов.