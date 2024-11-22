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В центре Уфы почти два десятка домов снесут для строительства высоток

В Уфе из-за реновации снесут 17 жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Уфы почти два десятка домов снесут для строительства высоток. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

В документе речь идет о квартале в районе улиц Ленина и Крупской площадью 25,3 тысячи квадратных метра. В рамках комплексного развития территории снесут здания под номерами 204, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210 на Ленина, 171, 175, 197а, 179б, 181, 181б на Крупской, 3 и 8 на Мастерской.

В обновленном квартале могут появиться высотные жилые дома, парковки, образовательные учреждения, медицинские учреждения, магазины и спортивные объекты.

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