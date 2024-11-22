Калининградец, накопивший 52 штрафа за нарушения ПДД, лишился автомобиля

Калининградец, накопивший 52 штрафа на 54 тысячи рублей за нарушения ПДД, лишился автомобиля марки «Chery Tiggo» 2023 года выпуска, на котором и были совершены правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.