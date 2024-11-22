Калининградец, накопивший 52 штрафа за нарушения ПДД, лишился автомобиля

Калининградец, накопивший 52 штрафа на 54 тысячи рублей за нарушения ПДД, лишился автомобиля марки «Chery Tiggo» 2023 года выпуска, на котором и были совершены правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.
Автомобиль изъяли как раз как орудие совершения правонарушения. Машина арестована и перемещена на специализированную стоянку.
Интересно, что автомобиль нарушителя, припаркованный на одной из улиц города, заметил судебный пристав, который со службы возвращался домой.
Автомобилист сможет получить машину только после полного погашения задолженности и оплаты сбора в размере 51 тысячи рублей.