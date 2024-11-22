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В Геленджике убрали опасную свалку автомобилей

Опасная свалка машин находилась в водоохранной зоне Черного моря и в лесу в Геленджике.

Источник: Народный фронт Краснодарского края

В Геленджике убрали свалку автомобилей. Заброшенные машины отравляли почву и грунтовые воды.

Незаконную свалку нашли в августе 2024 года. Машины находились в водоохранной зоне Черного моря и в лесу, где растет краснокнижная сосна пицундская. Из машин в почву просачивались фильтраты и остатки горюче-смазочных материалов.

«Осадки смывали эти химикаты в питьевые скважины и, в конечном итоге, в Черное море, представляя серьезную угрозу для экологии и здоровья людей. После того, как мы обратились в Росприроднадзор, удалось добиться очистки территории», — сообщили в Народном фронте Краснодарского края.

экология