В Геленджике убрали опасную свалку автомобилей

В Геленджике убрали свалку автомобилей. Заброшенные машины отравляли почву и грунтовые воды.
Незаконную свалку нашли в августе 2024 года. Машины находились в водоохранной зоне Черного моря и в лесу, где растет краснокнижная сосна пицундская. Из машин в почву просачивались фильтраты и остатки горюче-смазочных материалов.
«Осадки смывали эти химикаты в питьевые скважины и, в конечном итоге, в Черное море, представляя серьезную угрозу для экологии и здоровья людей. После того, как мы обратились в Росприроднадзор, удалось добиться очистки территории», — сообщили в Народном фронте Краснодарского края.