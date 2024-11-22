В Геленджике убрали опасную свалку автомобилей

«Осадки смывали эти химикаты в питьевые скважины и, в конечном итоге, в Черное море, представляя серьезную угрозу для экологии и здоровья людей. После того, как мы обратились в Росприроднадзор, удалось добиться очистки территории», — сообщили в Народном фронте Краснодарского края.