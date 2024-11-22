Ростов после потепления резко накроют мороз и метели

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в некоторые районы Ростовской области придут дожди с мокрым снегом. Утром и днем осадки усилятся. Мокрый снег прогнозируют и в Ростове-на-Дону. В северных районах региона возможна метель. В среднем температура воздуха днем составит не больше +3 градусов, а ночью опустится до −2.