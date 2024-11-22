Ростов после потепления резко накроют мороз и метели

В Ростове-на-Дону после потепления ожидается резкое похолодание. Об этом сообщили синоптики гидрометцентра.
По данным специалистов, 23 ноября принесет в донскую столицу тепло до +16 градусов. В некоторых районах Ростовской области и вовсе столбики термометров покажут +18. Ожидается сильный ветер 20 метров в секунду.
В ночь на воскресенье, 24 ноября, в некоторые районы Ростовской области придут дожди с мокрым снегом. Утром и днем осадки усилятся. Мокрый снег прогнозируют и в Ростове-на-Дону. В северных районах региона возможна метель. В среднем температура воздуха днем составит не больше +3 градусов, а ночью опустится до −2.
Отметим, водителям стоит быть внимательнее за рулем и соблюдаться правила дорожного движения.