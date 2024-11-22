Синоптик рассказала, когда на Урал нагрянут настоящие морозы

«В погоде последующих дней решающее значение сыграет антициклон, который с Южного Урала продвигается на восток и усиливается, в Екатеринбурге атмосферное давление за сутки повысилось на 7−8 гПа. К 25 ноября он превратится в мощный Сибирский антициклон, который будет определять погоду на значительной азиатской территории, включая Урал. На длительное время, до конца ноября, антициклон заблокирует доступ атлантическим процессам, несущим влагу, существенных осадков не ожидается», — говорит главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.