Синоптик рассказала, когда на Урал нагрянут настоящие морозы

Приближающийся с Европейской части России атмосферный фронт 23 ноября оставит осадки в Пермском крае, в Свердловской области с небольшой вероятностью мокрый снежок может выпасть лишь на западе и крайнем севере. В Челябинской области небольшой снег, мокрый снег прогнозируется только на крайнем западе.
В воскресенье, 24 ноября, на Урал с южными ветрами поступит порция средиземноморского воздуха, температура днем при оттепели повысится до плюс 3−5.
«В погоде последующих дней решающее значение сыграет антициклон, который с Южного Урала продвигается на восток и усиливается, в Екатеринбурге атмосферное давление за сутки повысилось на 7−8 гПа. К 25 ноября он превратится в мощный Сибирский антициклон, который будет определять погоду на значительной азиатской территории, включая Урал. На длительное время, до конца ноября, антициклон заблокирует доступ атлантическим процессам, несущим влагу, существенных осадков не ожидается», — говорит главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
В период