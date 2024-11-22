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Синоптик рассказала, когда на Урал нагрянут настоящие морозы

Синоптик рассказала, когда на Урал нагрянут настоящие морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 749 мм рт. ст. +6°

Приближающийся с Европейской части России атмосферный фронт 23 ноября оставит осадки в Пермском крае, в Свердловской области с небольшой вероятностью мокрый снежок может выпасть лишь на западе и крайнем севере. В Челябинской области небольшой снег, мокрый снег прогнозируется только на крайнем западе.

В воскресенье, 24 ноября, на Урал с южными ветрами поступит порция средиземноморского воздуха, температура днем при оттепели повысится до плюс 3−5.

«В погоде последующих дней решающее значение сыграет антициклон, который с Южного Урала продвигается на восток и усиливается, в Екатеринбурге атмосферное давление за сутки повысилось на 7−8 гПа. К 25 ноября он превратится в мощный Сибирский антициклон, который будет определять погоду на значительной азиатской территории, включая Урал. На длительное время, до конца ноября, антициклон заблокирует доступ атлантическим процессам, несущим влагу, существенных осадков не ожидается», — говорит главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

В период 26—30 ноября под влиянием антициклона при незначительной облачности и ослаблении ветра произойдет выхолаживание приземного слоя воздуха, температура которого в Свердловской и Челябинской областях к 28—29 ноября понизится ночью до 7−11, днем — до минус 4−6.