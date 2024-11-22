Нижегородцам напомнили, как снять показания счетчика, чтобы не переплатить

Приборы учета отличаются друг от друга по разрядности — по количеству цифр на табло: их может быть от четырех до восьми. При передаче показаний, нужно записать только цифры, стоящие до запятой. Например, при показаниях счетчика 04416,5 киловатт-часов передавать надо только 4416. Если цифры, стоящие в конце, выделены красным цветом, то они тоже не учитываются. Если в приборе учета десятые доли киловатт-часов не указаны, фиксируются все цифры.