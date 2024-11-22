Нижегородцам напомнили, как снять показания счетчика, чтобы не переплатить

Жителям Нижегородской области напомнили, как правильно снять показания счетчика, чтобы не переплачивать лишние деньги. По информации компании «ТНС энерго НН», нужно обращать внимание на прибор учета.
Если сумма в счете за электричество резко увеличилась, то, скорее всего, вы давно не передавали показания или передали их неверно.
Приборы учета отличаются друг от друга по разрядности — по количеству цифр на табло: их может быть от четырех до восьми. При передаче показаний, нужно записать только цифры, стоящие до запятой. Например, при показаниях счетчика 04416,5 киловатт-часов передавать надо только 4416. Если цифры, стоящие в конце, выделены красным цветом, то они тоже не учитываются. Если в приборе учета десятые доли киловатт-часов не указаны, фиксируются все цифры.
Узнать, какой у вас счетчик, можно в паспорте прибора учета.
Нижегородцам напоминают, что передавать показания счетчика нужно ежемесячно в период с 23 по 25 число, даже если электричество не потреблялось.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области у мужчины, который не оплачивал счета за электроэнергию, налоги и кредиты и задолжал около 3 млн рублей, арестовали автомобиль Lexus.