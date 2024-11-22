Редкий метеорит весом 85 кг появился в Нижегородском планетарии имени Гречко

Посетители Нижегородского планетария имени Гречко смогут прикоснуться к метеориту Чинге весом 85 кг. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Новый экспонат является очень редким. Метеорит упал на землю много тысяч лет назад на территории современной Тывы.
Как отметили специалисты нижегородского департамента культуры, космическое тело обладает уникальной структурой и химическим составом. Изучение подобных метеоритов помогает исследовать тайны формирования Солнечной системы.
Чинге будет представлен в планетарии в течение полутора лет.
Ранее мы писали, что выставка Нижегородского планетария состоялось в музее города Кейптаун (ЮАР).