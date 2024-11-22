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Певец Таркан может вернуться с концертом в Россию

Компания International Marketing Agency сообщила Звук Медиа о ведущихся переговорах с продюсерами турецкого исполнителя Таркана. Руководитель медиагруппы Олег Мальцев отметил, что проведение концерта является стандартной практикой для заключения рекламных контрактов. Сейчас обсуждаются детали организации выступления артиста.

Источник: Звук

Компания International Marketing Agency сообщила Звук Медиа о ведущихся переговорах с продюсерами турецкого исполнителя Таркана. Руководитель медиагруппы Олег Мальцев отметил, что проведение концерта является стандартной практикой для заключения рекламных контрактов. Сейчас обсуждаются детали организации выступления артиста.

Последний концерт Таркана в России состоялся в 2019 году. Сейчас определяются площадки для проведения концерта в Москве, Санкт-Петербурге или Казани. Ожидается, что мероприятие состоится в 2025 году.

Ранее мы написали обзор на новый альбом Таркана Kuantum 51.